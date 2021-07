Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht

Cabriofahrer gesucht

Borken (ots)

Am Freitag stellte ein Borkener seinen Pkw auf dem Kauflandparkplatz an der Heidener Straße ab. Als er auf dem Weg in den Markt war, sah er, dass ein kleines zweitüriges rotes Cabrio neben seinem Pkw eingeparkt wurde. Kurz darauf hörte er von dem Cabriofahrer einen Kraftausdruck, nachdem dieser die Tür geöffnet hatte. Der Borken ging zurück zu seinem Pkw und stellte zunächst keinen Schaden fest. Erst später stellte er einen roten Kratzer im Lack fest und erstattete Anzeige. Der Cabriofahrer wird wie folgt beschrieben: Ca. 50 Jahre alt, ca. 180 - 190 cm groß, kräftige Statur mit "Bierbauch", blonde lockige Haare, bekleidet mit heller Shirts und hellem Polo-Shirt. Er war in Begleitung einer Frau. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell