Polizei Bielefeld

POL-BI: Wohnungstür eingetreten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Polizeibeamte wurden am Freitagabend, 04.06.2021, zu einem Einbruchsversuch in die Straße Gerstenkamp gerufen.

Eine 74-jährige Anwohnerin erschrak gegen 22:00 Uhr durch einen lauten Knall in ihrer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Gerstenkamp. Ein Unbekannter hatte im Hausflur gegen die Eingangstür der Seniorin getreten. Dabei waren massive Beschädigungen im Bereich des Schließzylinders entstanden. Eine Person war nicht mehr an der Tür im Hochparterre, als die Dame nachschaute. Zeitgleich soll ein älterer Herr mit einem Kind und Kinderwagen den Fahrstuhl benutzt haben, der eventuell jemanden beobachtet haben könnte.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell