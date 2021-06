Polizei Bielefeld

POL-BI: Beschädigte Roller im Bürgerpark zurückgelassen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Unbekannte hatten es am Samstag, den 05.06.2021, im Bereich der Stapenhorststraße und der Lampingstraße auf Roller abgesehen.

Ein Zeuge entdeckte am Samstagmorgen um 06:47 Uhr einen im Teich des Bürgerparks liegenden Motorroller und meldete dies der Polizei. Die Streifenwagenbesatzung zog das Kleinkraftrad der Marke Sachs aus dem Teich. Unbekannte hatten den an der Stapenhorststraße, nahe der Bossestraße, stehenden Roller beschädigt und in den Teich des Bürgerparks geschoben.

Samstagabend um 21:52 Uhr meldet ein Beobachter der Polizei Randalierer im Bürgerpark. Der Zeuge teilte der Polizei mit, dass offensichtlich zwei Jugendliche an einem Roller hantieren. Als die Polizisten am Parkgelände eintrafen, liefen mehrere Jugendliche davon. Die Beamten fanden auf dem Fußweg am Teich einen auf der Seite liegenden Roller der Marke Emco nova, dessen Seitenverkleidung sowie ein Spiegel beschädigt waren.

Der Zeuge hatte die zwei Randalierer als männliche Jugendliche beschrieben. Einer war schwarz gekleidet, mit einer zerrissenen Hose und einem auffällig weißes Zeichen auf der Kleidung. Der Zweite war Dunkelhäutig und mit orangem Oberteil bekleidet.

Die Polizisten stellten die Roller sicher.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

