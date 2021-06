Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweiter Diebstahl an einem Geschäft

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Hillegossen - Innerhalb einer Woche haben Unbekannte zweimal zahlreiche Gasflaschen aus dem Außenbereich eines Geschäfts an der Bielitzer Straße gestohlen. Die Polizei fragt, wer hat in den Tatzeiträume in der Nacht zu Samstag, 29.05.2021, und zu Freitag, 04.06.2021, etwas Auffälliges im Bereich der Obere Hillegosser Straße beobachtet?

Der oder die unbekannten Diebe brachen bei den beiden Taten verschlossene Gitterboxen auf dem Firmengrundstück auf und entnahmen jeweils über 20 Gasflaschen. Darunter befanden sich größtenteils entleerte Behälter. Die Diebe könnten ein Fahrzeug zum Abtransport der vielen und sperrigen Beutestücke benutzt haben.

Die erste Tat ereignete sich zwischen Freitag, 28.05.2021, gegen 18:00 Uhr, und Samstag, 29.05.2021, gegen 10:00 Uhr. Die zweite Tat kann eingegrenzt werden zwischen Donnerstag, 03.06.2021, gegen 10:00 Uhr, und Freitag, 04.06.2021, gegen 10:00 Uhr.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell