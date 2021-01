Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.01.21

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern Vormittag im Großalmerode-Uengsterode. Gegen 11:27 Uhr befuhr ein Pkw die Straße "Auf der Mühlwiese" in Richtung Laudenbach. Am Ende der Straße, die dort in einen Feldweg übergeht, wendete der Pkw und fuhr dabei rückwärts gegen eine Grundstücksmauer, wodurch ein Schaden von ca. 200 EUR entstand. Der Pkw, bei dem es sich um einen weißen Fiat mit HR-Kennzeichen handelt, hielt kurz an, fuhr dann aber davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Unter Alkoholeinfluss

Um 14:50 ereignete sich in der Dorfstraße in Großalmerode-Epterode ein Unfall, nachdem ein 70-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw rückwärts aus einer Einfahrt fuhr. Dabei übersah er den herannahenden Pkw einer 44-Jährigen aus Großalmerode, die in Richtung Dorfmitte unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand (ca. 0,6 Promille) wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Eschwege

Unfall beim Einparken

Beim Einparken in der Goldbachstraße in Eschwege beschädigte gestern Morgen, um 07:52 Uhr, eine 37-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw einen geparkten Pkw Kia, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag, um 16:05 Uhr, in der Gemarkung von Wehretal. Zur Unfallzeit befuhr eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg a.d. Fulda die B 452 von Reichensachsen kommend in Richtung der B 27, wo sie an der dortigen Ampel bei Rot abbremsen und anhalten musste. Eine nachfolgende 40-Jährige aus Sontra bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1100 EUR.

In Fahrschulraum eingedrungen

Zwischen dem 30.12.20 und dem 04.01.21 drangen Unbekannte unberechtigt in die Räumlichkeiten einer ehemaligen Fahrschule in der Straße "An den Anlagen" in Eschwege ein. In dem ehemaligen Schulungsraum wurden die Schränke durchwühlt, offensichtlich aber nichts entwendet. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell