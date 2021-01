Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.01.2021

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 13:10 Uhr befuhr gestern Mittag ein 20-Jähriger aus Fuldabrück mit seinem Pkw die L 3241 auf dem Meißner. Im Einmündungsbereich zum Naturfreundehaus musste er seinen Pkw aufgrund eines Rückstaus abbremsen, wobei es ihm auf der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr gelang, das Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Dadurch fuhr er auf das stehende Auto eines 40-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf auf. Durch den Aufprall wurde der 40-Jährige sowie seine 29-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ihr Fahrzeug war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Leicht verletzt wurde eine 16-jährige Eschwegerin, die gestern, um 13:42 Uhr, mit einem Kleinkraft-Roller die Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr am Stadtbahnhof in Eschwege befuhr. Im Kurvenverlauf des Kreisverkehrs kam sie mit dem Roller zu Fall und verletzte sich dadurch leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand geringer Sachschaden.

Um 08:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 72-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw die Eschweger Straße in Wanfried. Dabei geriet er mit dem Auto auf eine Verkehrsinsel und beschädigte das dortige Verkehrszeichen. Schaden: 700 EUR.

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 07:50 Uhr, eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Kella, die die K 48 in Richtung Grebendorf befuhr. Das Reh lief anschließend davon; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am gestrigen Sonntag versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Am Hassel" in Waldkappel einzubrechen. Zwischen 17:45 Uhr und 21:15 Uhr wurde versucht eine Tür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Dadurch entstand geringer Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 31.12.20 und dem 03.01.21, 20:40 Uhr wurde im Eichenweg in Eschwege ein blauer Audi A 3 beschädigt. Unbekannte zerkratzten das Autodach an mehreren Stellen, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 03:24 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Bürgel die B 7 zwischen Hessisch Lichtenau und Fürstenhagen, als ein Reh auf die Bundesstraße lief und von dem Fahrzeug erfasst wurde. Das Reh lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung

Eine Gartenhütte, die sich im Hinterhof der Bilstein-Schule in Rommerode befindet, wurde zwischen dem 31.12.20 und dem 03.01.21, 14:00 Uhr durch Unbekannte aufgebrochen. Dabei wurde die Tür im Schlossbereich beschädigt. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der Sachschaden wird mit ca. 50 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell