Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 16:24 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Melsungen die Ermschwerder Straße in Witzenhausen. Beim Abbiegen in die Schützenstraße übersah die Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 54-Jährigen Witzenhäuserin, die von der Straße "An der Schlagd" in Richtung Schützenstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall zwischen zwei Transportern

Um 13:43 Uhr befuhr ein 48-Jähriger aus Nörten-Hardenberg mit einem Mercedes Sprinter die Riedteichstraße in Walburg. Im Einmündungbereich zur Straße "Über der Lehnwiese" bog er in diese ein um zu wenden und anschließend wieder über die Riedteichstraße in Richtung Rommeröder Straße zu fahren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Transporter (Fiat Docato), der von einem 39-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde und fuhr gegen die hintere linke Seite des Fahrzeuges. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

