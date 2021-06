Polizei Bielefeld

POL-BI: Tatverdächtige an besprühter Parkbank

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Stieghorst - an der Breslauer Straße trafen Polizeibeamte am Freitagmorgen, 04.06.2021, auf drei junge Männer an einer Parkbank, mit frisch angebrachtem Graffiti.

In dem Grünstreifen, unweit der Detmolder Straße, kontrollierten die Streifenbeamten gegen 06:35 Uhr einen 24-, 26- und 28-jährigen Bielefelder. Sie waren betrunken und trugen frische Farbanhaftungen an ihren Händen. In ihren Tüten entdeckten die Beamten Spraydosen in den Farbtönen, die an der Parkbank benutzt wurden. Die drei Tatverdächtigen zeigten die Beamten wegen Sachbeschädigung an. Um weitere Straftaten zu verhindern, mussten sie im Gewahrsam der Polizei ausnüchtern.

