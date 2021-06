Polizei Bielefeld

POL-BI: Geldautomatensprengung blieb ohne Erfolg

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Freitagfrüh, 04.06.2021, sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Hansestraße in der Nähe der Autobahnauffahrt Bielefeld Sennestadt und flüchteten ohne Beute.

Die Täter beabsichtigten mit der Sprengung um 03:38 Uhr an das Bargeld im Automaten zu gelangen, scheiterten jedoch bei ihrem Versuch. Vielmehr hinterließen sie einen massiven Gebäudeschaden an dem Einkaufsmarkt, nahe der Auffahrt zur A2, an dem sich der Geldautomat befand.

Während der Tatortaufnahme meldete sich ein Zeuge bei den Polizeibeamten. Er hatte gesehen, dass zur Tatzeit ein dunkler PKW mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung A 2 flüchtete.

Weitere Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

