Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall im Einmündungsbereich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Stieghorst - Bereits am Montag, 31.05.2021, ereignete sich an der Einmündung Detmolder Straße und Wappenstraße zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin ein Unfall.

Eine 61-jährige Bielefelderin hielt gegen 18:35 Uhr mit ihrem Seat Ibiza an der Wappenstraße an, um nach rechts in die Detmolder Straße abzubiegen. Als sie anfuhr, stieß sie mit einer Radfahrerin zusammen, die sich dem Pkw von rechts näherte. Die 48-jährige Bielefelder Radfahrerin benutzte den vorhandenen Radweg entgegen der Fahrtrichtung und fuhr stadteinwärts.

Bei dem Anstoß stürzte die Radfahrerin auf die Straße. Rettungssanitäter versorgten die leicht Verletzte vor Ort. Die Autofahrerin schilderte, dass sie die Radfahrerin nicht wahrgenommen habe. Die Radfahrerin gab an, dass sie den Radweg nur auf einem kurzen Stück entgegen der Fahrtrichtung benutzen wollte. An den beiden Fahrzeugen entstanden leichte Beschädigungen. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 220 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell