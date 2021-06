Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Dieb bittet um Wasser

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - An der Meller Straße hat ein unbekannter Mann am Donnerstag, 03.06.2021, einen älteren Anwohner um etwas zu trinken gebeten und ihm Geld aus seiner Wohnung gestohlen.

Gegen 13:45 Uhr öffnete ein Senior seine Wohnungstür, weil ein fremder Mann geklingelt hatte. Als der Mann "Aqua, Aqua" bat, ließ der Bewohner ihn in seine Küche. Die angebotene koffeinhalteige Limonade nahm der Fremde an und begab sich in andere Zimmer der Wohnung. Im Anschluss verschwand er wieder. Danach bemerkte der gesundheitlich beeinträchtigte Anwohner, dass ihm Bargeld fehlte.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

