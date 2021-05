Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, Fahrradfahrerin gestürzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Warendorf am Freitag, 7. Mai 2021, gegen 14:10 Uhr, wurde eine 16-jährige Warendorferin verletzt. Sie und eine 17-jährige Warendorferin befuhren zusammen mit ihren Fahrrädern den Radweg der Andreasstraße in Fahrtrichtung Milte. Nachdem sie eine andere Radfahrerin überholt hatten, die in der gleichen Richtung unterwegs war, stürzte die 16-Jährige und zog sich dabei Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Die Radfahrerin, die zuvor überholt worden war, wird gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf telefonisch unter 02581-941000 oder per Email an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden. Der Beschreibung nach handelte es sich bei dieser Zeugin um eine 20-25 Jahre alte Frau mit schwarzer Jacke und einem roten Fahrrad.

