POL-WAF: Telgte. Bewohner Zuhause - Einbrecher flüchtete

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 6.5.2021 brach ein Unbekannter um 12.05 Uhr in ein Reihenhaus an der Einsteinstraße in Telgte ein. Bewohner hielten sich im Obergeschoss auf, als der Hund anschlug. Die Telgterin hörte die Tür ins Schloss fallen und sah noch, wie ein Mann in Richtung Einsteinstraße weglief. Der Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover und ist etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß. Wer hat am Donnerstagmittag einen Mann mit dunklem Kapuzenpullover im Bereich der Einsteinstraße gesehen? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

