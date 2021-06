Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwangere bei Verkehrsunfall verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitagmittag, 04.06.2021, kollidierten zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Wilhelm-Bertelsmann-Straße und der Werner-Bock-Straße. Eine schwangere Bielefelderin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 12:20 Uhr befuhr eine 29-jährige Schwangere mit ihrem Pkw, einem VW Golf, die Werner-Bock-Straße in Fahrtrichtung Am Stadtholz. Zeitgleich befuhr eine 41-jährige Bielefelderin die Wilhelm-Bertelsmann-Straße, in Fahrtrichtung Eckendorfer Straße, mit einem VW Touareg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete die Touareg-Fahrerin das für ihre Fahrtrichtung geltende Rotlicht und befuhr den Kreuzungsbereich, wodurch es zur Kollision mit dem Pkw der 29-Jährigen kam. Ein unbeteiligter Zeuge bestätigte der Polizei, dass die Ampelanlage für den VW Golf grünes Licht gezeigt hatte.

Durch den Zusammenstoß wurde die Schwangere schwer verletzt. Sie wurde am Unfallort medizinisch behandelt und für weitere ärztliche Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 29-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die 41-Jährige und zwei im Pkw befindliche Kinder blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 6500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell