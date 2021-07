Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 24. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Einbrüche in Geschäftsräume 1. Wolfenbüttel, Brauergildenstraße, 22.07.2021, 23:00 Uhr - 23.07.2021, 07:20 Uhr 2. Cremlingen, Im Moorbusche, 23.07.2021, 00:50 Uhr Zu Einbrüchen in Geschäftsräume kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wolfenbüttel und Cremlingen. Im ersten Fall verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gastronomiebetrieb in der Brauergildenstraße in Wolfenbüttel, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Im Gebäudeinnern drangen sie in einen Büroraum vor und entwendeten einen dort befindlichen Tresor. Zum Diebesgut und zur Schadenshöhe können bisher keine Angaben gemacht werden. Im zweiten Fall verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Technikraum einer Waschanlage in Cremlingen, Im Moorbusche. Dort wurde der Geldwechselautomaten aufgebrochen und Wertmarken und Wechselgeld im Wert von ca. 1250 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 und für den zweiten Fall auch die Polizei Cremlingen unter 05306/93223-0 entgegen. Diverse Straftaten nach Nachbarschaftsstreitigkeiten Wolfenbüttel, Zur Schanze, 23.07.2021, 17:00 - 17:50 Uhr Im Rahmen von Nachbarschaftsstreitigkeiten zwischen einem 69-jährigen und einem 22-jährigen Mann in der Straße Zur Schanze in Wolfenbüttel kam es zur Begehung diverser Straftaten. Nachdem sich beide Kontrahenten zunächst untereinander verbal und körperlich angingen, kamen im weiteren Verlauf mehrere Angehörige und Bekannte, u. a. zwei 47- und 28-jährige Männer der Streitparteien, dazu. Dabei kam es zur Begehung weiterer Straftaten, u.a. Körperverletzungen, Beleidigungen, Bedrohungen und Sachbeschädigungen. Es wurden gegen alle Beteiligten Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell