Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 23. Juli 2021:

Peine (ots)

Peine: 16-jähriger Peiner wird Opfer eines Raubes Donnerstag, 22.07.2021, gegen 21:15 Uhr Ein 16-jähriger Peiner ist am Donnerstagabend in der Peiner Südstadt, Parkanlage am Berliner Ring, Opfer einer Raubstraftat geworden. Demnach habe sich das spätere Opfer mit einer 19-jährige Zeugin zusammen auf einer Parkbank in der Parkanlage aufgehalten. Drei bislang unbekannte Männer seien dann an das Opfer herangetreten und hätten eine Zigarette gefordert. Nachdem dieses verweigert worden wäre, sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf habe dann einer der Unbekannten ein Messer gezückt, den 16-Jährigen bedroht und ihn aufgefordert alles herauszugeben, was er bei sich tragen würde. Daraufhin habe dieser ihm seine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld sowie sein Handy der Marke Sony übergeben. Die drei Unbekannten seinen dann in Richtung Feldstraße geflüchtet. Das Opfer erlitt einen Schock und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beschreibung der Täter: männlich, alle zirka 185 cm groß, dunkel gekleidet, zwei Personen hätte Kapuzen getragen, einer ein Basecap, Eine Person habe zudem auffällige weiße Sneaker getragen. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 / 999-0.

