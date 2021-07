Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 22.07.2021

Salzgitter (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall Salzgitter, Thiede, Panscheberg, 22.07.2021, 07:35 Uhr Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 89-jähriger PKW Fahrer die Straße "Panscheberg" in Fahrtrichtung Wolfenbüttel. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er frontal mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ein Rettungswagen und Notarztfahrzeug waren ebenfalls im Einsatz. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Polizei noch keine weiteren Angaben zum Unfallhergang machen. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern noch an.

