Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 22. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel / Halberstadt: Einbrecherbande konnte ermittelt und festgenommen werden Seit Ende Oktober 2020 bis heute waren im Landkreis Wolfenbüttel eine Vielzahl von Einbruchsdiebstählen in öffentlichen Einrichtungen, Kirchen, Einzelhandelsbetrieben und auch in Wohnhäuser zu verzeichnen. Hierbei entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe der Polizei Wolfenbüttel in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig führten zu mehreren tatverdächtigen Personen aus dem Raum Halberstadt in Sachsen Anhalt. Im Zuge dieser Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere Einbruchsdiebstähle in Sachsen Anhalt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden Dursuchungsbeschlüsse für mehrere Objekte im Raum Halberstadt und im Salzlandkreis beim zuständigen Amtsgericht Braunschweig erwirkt. Gleichzeitig wurden Untersuchungshaftbefehle für vier tatverdächtige Personen im Alter zwischen 22 und 45 Jahren erlassen. Am Donnerstag, 22.07.2021, ab 06:00 Uhr, erfolgte durch die Polizei Wolfenbüttel mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Niedersachsen und unter Einbeziehung der Polizei des Landes Sachsen Anhalt die Umsetzung der Durchsuchungsbeschlüsse und die Vollstreckung der erlassenen Untersuchungshaftbefehle. Es konnte umfangreiches Diebesgut sowie Beweismaterial aufgefunden werden. Alle vier Tatverdächtige wurden festgenommen und werden zur Verkündung der Untersuchungshaftbefehle dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

