Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 22. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Baucontainer, Baumaschinen entwendet Dienstag, 20.07.2021, bis Mittwoch, 21.07.2021 Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach Aufbrechen der Tür in einen auf einer Baustelle in Wolfenbüttel, Södekamp, abgestellten Baucontainer. Aus dem Container wurden verschiedenste Maschinen und Werkzeuge entwendet. Der entstandene Schaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell