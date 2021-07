Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zwei Personen bei Unfall verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Montagmittag auf der B 1 in Höhe des Waldschlösschens ereignete, wurden zwei Menschen leicht verletzt. Gegen 11:40 Uhr beabsichtigte eine 18-jährige Blombergerin mit ihrem VW von der B 1 nach links in Richtung der Paderborner Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den Ford eines 38-jährigen Mannes aus Barntrup, der die B 1 in Richtung Paderborn befuhr. Dieser konnte einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fahrzeugführenden wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine 17-jährige Beifahrerin im VW blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

