Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Stemmen. Ohne Führerschein auf Auto gefahren.

Lippe (ots)

Montagabend befuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Kalletal mit seinem Kleinkraftrad die Weserstraße in Richtung Varenholz. Dabei übersah er offenbar einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Renault Clio. Der 33-Jährige prallte mit seinem Zweirad ungebremst auf den Wagen. Er flog über den Renault und stürzte vor dem Fahrzeug auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die im Klinikum ambulant behandelt werden mussten. Das Kleinkraftrad erlitt einen Totalschaden. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Da der 33-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, kommt noch ein Strafverfahren auf ihn zu.

