Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hatzenbühl (ots)

Der 65-jährige Unfallverursacher befuhr am 29.05. gegen 02:45Uhr mit seinem Porsche Panamera die Landstraße von Rheinzabern in Richtung Kandel. Im "Hatzenbühler Kreisel" verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfährt die Mittelinsel. Anschließend fährt er über die Grünfläche und den Fahrradweg, wo er zum Stehen kommt. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Aufgrund dessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe, der Porsche war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde der Fahrer durch den Unfall nicht.

