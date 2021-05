Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall unter Alkohol

Bellheim (ots)

Die Kombination aus hochmotorisiertem BMW und Alkohol, wurde einem 27-jährigen aus dem Kreis Germersheim am Abend des 28.05.2021 zum Verhängnis. Dieser wollte von der ESSO-Tankstelle in Bellheim in Richtung des Ortskerns fahren. Hierbei beschleunigte er seinen PKW allerdings derart stark, dass er die Kontrolle verlor, über den dortigen Grünstreifen und in ein angrenzendes Firmengebäude fuhr. Am PKW entstand Totalschaden und am Gebäude riss eine Wand ein. Insgesamt wird er Schaden auf ca. 90.000,- EUR geschätzt. Der PKW-Fahrer verletzte sich leicht. Aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,6 Promille wurde ihm der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

