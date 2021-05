Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - alkoholisiert und mit defekter Beleuchtung

Bellheim (ots)

In der vergangenen Nacht fiel der Polizei in der Hauptstraße in Bellheim ein Fahrzeug mit technischen Mängeln ins Auge. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle äußerte die 29-jährige Autofahrerin, kurz vor der Fahrt zwei Bier getrunken zu haben. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Ihre Weiterfahrt war somit beendet. Auf sie kommt ein Bußgeld von mind. 500 Euro zu. Auch den Führerschein muss sie für einen Monat abgeben.

