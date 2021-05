Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frontverblendung eines Rollers entwendet

Landau, Hamburger Straße- 28.05.2021, 03:00 Uhr (ots)

In der Hamburger Straße in Landau machte sich in der Freitagnacht gegen 03:00 Uhr ein Unbekannter an einem Roller zu schaffen. Nachdem der Täter bemerkte, dass ein Anwohner auf ihn aufmerksam wurde, flüchtete er mit einem schwarzen Roller in Richtung Horstring. An dem abgestellten Roller wurde die Frontverblendung abmontiert und entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell