POL-PDLD: Freimersheim - Vorsicht vor falschen Bankangestellten

Bei einer Frau aus Freimersheim meldete sich zurückliegend telefonisch eine vermeintliche Bankangestellte der Sparkasse und teilte ihr mit, dass ihre EC-Karte abgelaufen sei und dass zum Versand einer neuen EC-Karte die Nummer sowie die PIN der alten EC-Karte übermittelt werden müsse. Die Angerufene reagierte sofort. Sie beendete das Gespräch und erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um einen Fake-Anruf aus Stuttgart. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei warnt: Kriminelle nutzen den Überraschungseffekt: Sie geben sich am Telefon als Bankangestellte aus und möchten persönliche Daten der Angerufenen abgreifen. Wer angerufen wird, sollte wissen: Mitarbeiter einer Bank rufen Kunden nicht an, um sie nach ihren PIN`s oder einer Transaktionsnummer (TAN) zu fragen. Geben Sie vertrauliche Zugangsdaten niemals weiter!

