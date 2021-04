Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht Duo nach Taschendiebstahl - Wülfrath- 2104040

Mettmann (ots)

Am Samstagvormittag (10. April 2021) entwendete ein Duo auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Hundertwasser-Weg" in Wülfrath einem 84-jährigen Wülfrather unter dem Vorwand, Geld gewechselt zu bekommen, das Portemonnaie. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 10:15 Uhr lud ein 84-Jähriger seine soeben getätigten Einkäufe in sein, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, abgestelltes Fahrzeug. Ein Mann und eine Frau sprachen den Senior an und baten ihn darum, Geld zu wechseln. Das Duo nutzte die Hilfsbereitschaft des Seniors aus und entwendete zeitgleich das Portemonnaie des Wülfrathers. Anschließend entfernte sich das Paar mit einem Fahrzeug älteren Baujahrs in unbekannte Richtung.

Der Senior bemerkte den Diebstahl erst nach dem Verschwinden des Duos und bat einen weiteren Kunden des Verbrauchermarktes um Hilfe. Dieser informierte die Polizei, die die flüchtigen Diebe trotz einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr im Umfeld antreffen konnten.

Der Geschädigte kann das flüchtige Duo folgendermaßen beschreiben:

1. Person

- männlich - circa 165cm groß - circa 50 Jahre alt - stabile Figur - schwarze Haare - bekleidet mit einem Hut und einem dunklen, karierten Mantel - hatte einen osteuropäischen Akzent

2. Person

- weiblich - circa. 165cm groß - circa 45 Jahre alt - dunkle, schulterlange Haare zum Zopf gebunden - bekleidet mit einem dunklen Mantel

Bei dem Fahrzeug, welches die Trickdiebe nutzten, soll es sich um einen VW oder Opel in silber oder blau mit einem polnischen Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trickdiebstahl ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tatverdächtigen oder dessen Fahrzeug tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen.

Zeitgleich möchte die Polizei diesen Anlass nutzen, um auf die Telefonsprechstunde eines Experten der Kriminalprävention hinzuweisen, welche am Mittwoch, 14. April 2021, in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr stattfindet. Kriminalhauptkommissar Michael Schindowski beantwortet in dieser Zeit Fragen, wie sich insbesondere Seniorinnen und Senioren vor Taschendieben schützen können, und nennt Verhaltenshinweise, wenn man Opfer einer Straftat geworden ist.

