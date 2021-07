Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Radfahrer wird schwer verletzt.

Lippe (ots)

Montagnachmittag zog sich ein 21-jähriger Radfahrer aus Lemgo bei einem Verkehrsunfall auf der Herforder Straße schwere Verletzungen zu. Gegen 14:20 Uhr beabsichtigte er die Straße auf Höhe der Bielefelder Straße zu überqueren. Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, befuhr er die dortige Überquerungshilfe, um auf den gegenüberliegenden Fahrradweg zu gelangen. Dabei wurde der Radfahrer von dem VW eines 45-jährigen Mannes aus Bielefeld erfasst, der in Richtung Bad Salzuflen fuhr. Der 45-Jährige hatte noch versucht dem Radfahrer auszuweichen. Er konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 21-jährige Lemgoer wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.600 Euro. Die Herforder Straße musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

