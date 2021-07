Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Exhibitionist sitzt auf Bank.

Lippe (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag (6. Juli) onanierte ein Exhibitionist vor zwei Kindern in der Regenstorstraße. Die beiden Mädchen (12 und 13 Jahre alt) waren gegen 17:30 Uhr fußläufig auf dem Gehweg zwischen dem Eau Le und dem Durchgang zum Campingplatz unterwegs. Auf einer Bank der dortigen Grünfläche saß der bislang unbekannte Mann und onanierte beim Erblicken der Kinder. Der Täter ist nach Zeugenaussagen ca. 55 - 60 Jahre alt, hat ein mitteleuropäisches Aussehen und wirkte ungepflegt. Er trug eine kurze Hose in schwarz/beige, ein schwarz-graues Sweatshirt und eine schwarze Kappe. Der Mann führte ein silbernes Fahrrad mit sich. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 1 unter 05231/6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell