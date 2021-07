Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Langenholzhausen. Drei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag auf der Straße "Emme" (B 238) ereignet hatte, wurden drei Menschen verletzt. Gegen 16:10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Lemgo die B 238 mit seinem Honda in Richtung Hohenhausen, als er aus bislang ungeklärter Ursache langsam auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet. Dort prallte er frontal gegen den Volvo eines 61-jährigen Mannes aus Rinteln, der in die Gegenrichtung fuhr. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und in angrenzende Straßengräben katapultiert. Die Fahrzeugführer, sowie eine 25-jährige Beifahrerin im Honda, mussten zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den total zerstörten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Die B 238 musste für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich "Emme" gesperrt werden.

