Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Farbschmierereien an der Grundschule.

Lippe (ots)

Unbekannte beschmierten zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen mehrere Wände der Grundschule an der Rosenstraße mit Farbe. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

