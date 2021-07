Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher stehlen Bargeld.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Tannenweg. Wie die Täter in das Haus gelangen konnten, steht noch nicht fest. Sie zerschlugen das Glas der Wohnungseingangstür und gelangten so in die Wohnräume, aus der sie eine Geldbörse mit persönlichen Papieren sowie etwas Bargeld stahlen. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090.

