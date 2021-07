Polizei Lippe

POL-LIP: (AL) Lage, Detmolder Straße, Ellernkrug - Verkehrsunfall mit Verletzten

Lippe (ots)

Eine 68 -jährige Fahrerin aus Lage fuhr mit ihrem Mercedes an der Kreuzung "Ellernkrug" aus Detmold kommend in Richtung Lage. Sie wartete zunächst bei Rot an der LZA, fuhr dann aber ohne ersichtlichen Grund in den Kreuzungsbereich. Hierbei kollidierte sie mit dem VW eines von links kommenden 59 -jährigen Augustdorfers. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11500.- Euro an den Pkw. Des Weiteren wurde die Lichtzeichenanlage erheblich beschädigt.

