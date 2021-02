Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Parfümerie; Soltau: Brand eines Sattelzugs; Krelingen: Hochsitz beschädigt; Heidekreis

A7: Raser geht jetzt zu Fuß

Heidekreis (ots)

24.02 / Einbruch in Parfümerie

Schneverdingen: Unbekannte schlugen in der Nacht zu Mittwoch, gegen 00.30 Uhr die Scheibe der Haupteingangstür der Parfümerie an der Straße Am Markt ein, gelangten durch die Öffnung in die Filiale und entwendeten mehrere Artikel. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

23.02 / Brand eines Sattelzugs

Soltau: Auf dem Parkplatz des Autohofs im Ortsteil Harber an der Gottlieb-Daimler-Straße geriet am Dienstagabend, gegen 22.55 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Sattelzugmaschine in Brand. Der 29jährige Fahrer verließ die Fahrzeugkabine unverletzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

24.02 / Hochsitz beschädigt

Krelingen: Unbekannte zersägten in der Zeit zwischen Donnerstag, 11.02.21 und Dienstag, 16.02.21 einen Hochsitz im Wald des Jagdbezirks Krelingen II, sodass dieser nicht mehr nutzbar ist. Schaden: 400 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

06.10. / Raser geht jetzt zu Fuß

Heidekreis / A7: Ein 21-jähriger Autofahrer ist wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes und eines Kennzeichenmissbrauchs zu zwei Monaten Fahrverbot und 30 Tagessätzen á 50 Euro belangt worden. Anfang Oktober 2020 überschritt der Heranwachsende auf der A7 im Baustellenbereich die Höchstgeschwindigkeit um 62 km/h. Dabei wurde er von dem Police-Pilot-Fahrzeug der Polizei videografiert. Das vordere Kennzeichen deckte der Raser zudem mit einem Mund-Nasen-Schutz ab. (wir berichteten am 08.10.20 hier und bei Twitter).

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell