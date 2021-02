Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Lack zerkratzt; Schneverdingen: Fahrradfahrer fast umgefahren

Heidekreis (ots)

22.02 / Lack zerkratzt

Bad Fallingbostel: Unbekannte zerkratzten vermutlich im Zeitraum der vergangenen Woche den Lack zweier Fahrzeuge, die an der Straße Hühnerworth abgestellt waren. An einem Skoda die Kofferraumklappe sowie die hintere, rechte Tür und an einem Ford die Motorhaube. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den taten bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

22.02 / Fahrradfahrer fast umgefahren

Schneverdingen: Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr soll es im Kreisel Weststraße / Inseler Straße fast zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem Fahrradfahrer gekommen sein. Ein dunkler Pkw sei nach Angaben des Fahrradfahrers aus der Inseler Straße in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei sei es fast zu einer Berührung mit dem im Kreisel befindlichen 50jährigen Schneverdinger gekommen. Dieser sei ausgewichen, gestürzt und dabei allerdings unverletzt geblieben. Das Fahrzeug habe kurz angehalten und die Insassen hätte sich nach dem Befinden des Gestürzten erkundigt. Die Insassen des Fahrzeugs sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 zu melden.

