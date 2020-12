Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Präventionseinsatz der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern in Landstuhl

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Am 7. Dezember 2020 führte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern im Rahmen des bundesweiten Mund- Nasenschutz-Kontrolltages zusätzlich einen Präventionseinsatz am Bahnhof Landstuhl durch. Die um die Mittagszeit durchgeführten Kontrollmaßnahmen in den Zügen der DB AG nach Landstuhl und im Hauptbahnhof Landstuhl waren hauptsächlich auf den Schülerverkehr ausgerichtet. Unter anderem war ein Grund für den Einsatz die Mitteilung der Mutter eines Schülers, dass es beim Ein- und Aussteigen im Rahmen des Schülerverkehrs zu Rempeleien und Schubsereien unter den Schülern gekommen sei. Dies konnte allerdings am Einsatztag durch die eingesetzten Bundespolizisten in der Hauptreisezeit der Schüler nicht beobachtet werden. Nur vereinzelt mussten Reisende auf die korrekte Trageweise des Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen werden. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern wird weitere Präventionsmaßnahmen auch im Bereich Landstuhl durchführen.

