Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Regionalbahn kollidiert mit ausgebrochenen Schafen auf der Strecke zwischen Worms und Mainz

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Am 25. November 2020 gegen ca. 15.40 Uhr, erfasste die Regionalbahn 38648 zwischen Worms Hauptbahnhof und Osthofen zwei Schafe. Die Schafe waren aus dem nahegelegenen umzäunten Gelände ausgebrochen und dann auf die Gleise gelaufen. Die zwei Schafe wurden durch den Aufprall getötet und auf den Fußweg neben den Gleisen geschleudert. Der Triebfahrzeugführer leitete, da er nicht genau erkennen konnte um was es sich bei dem Aufprall gehandelt hatte, bei einer Geschwindigkeit von ca. 140 km/h eine Schnellbremsung ein. Der Zug wurde anschließend begutachtet, es konnten keine Schäden festgestellt werden. Personen innerhalb des Zugen wurden nicht verletzt. Der Zug konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen. Der Besitzer der Schafe konnte ermittelt werden und bestätigte, dass es sich um seine Schafe handelte. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizeibeamten vor Ort hatten die Schafe das Gehege durch einen defekten Bereich in Richtung der Gleise verlassen. Insgesamt entstand durch die Streckensperrung bei 15 Zügen eine Verspätung von 204 Minuten, ein Zug wurde umgeleitet, drei Züge fielen aus.

