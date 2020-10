Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Brand auf Baustelle in Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht geriet eine Baustelle in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Brand.

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stellten die Polizeibeamten heute gegen 3 Uhr nachts die Rauchentwicklung in der Nähe des Gebäudes fest und fuhren zum Brandort im Friedhofsweg. Auf der dortigen Baustelle eines sich im Umbau befindlichen Einkaufsmarktes konnte das Feuer ausfindig gemacht werden. Die Feuerwehr löschte den Brand vor Ort. Durch das Feuer wurden auf EURO-Paletten gelagerte Fliesen sowie Verpackungsmaterial zerstört. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Laut Feuerwehr wurden keine Teile des Gebäudes beschädigt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Brandstiftung auf. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

