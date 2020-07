POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Obrigheim: Mit knapp 2,3 Promille unterwegs

Ein Mann war am Montagabend mit seinem Fahrzeug in Obrigheim unterwegs, obwohl er deutlich Alkoholisiert war. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 19.30 Uhr ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der Bundesstraße 37, welches in Richtung Mosbach fuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle der Polizei stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrer eines Hyundai betrunken war. Ein Alkoholtest ergab knapp 2,3 Promille. Daraufhin musste der Mann ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Zudem wurde dem Fahrer der Führerschein abgenommen.

