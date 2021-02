Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Ollershof mit Farbe beschmiert; Walsrode: Zaun beschädigt; Munster: Polizei sucht Zeugen zu Unfall auf Lidl-Parkplatz

Heidekreis (ots)

18.02 / Ollershof mit Farbe beschmiert

Munster: Unbekannte beschmierten in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.00 und Donnerstag, 06.30 Uhr die Wände unter der Remise des Ollershofes an der Straße Kirchgarten in den Farben Grün, Orange und Weiß. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

18.02 / Zaun beschädigt

Walsrode: Am Donnerstag, zwischen 10.15 und 16.00 Uhr rissen Unbekannte zwei Zaunelemente an der Benzer Straße aus der Halterung. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

19.02 / Polizei sucht Zeugen zu Unfall auf Lidl-Parkplatz

Munster: Am Freitag, 05.02.2021, gegen 10.10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes am Kohlenbissener Grund zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Audi war beim Zurücksetzen aus einer Parklücke gegen einen wartenden, grauen VW Golf gefahren und hatte anschließend den Ort verlassen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

