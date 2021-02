Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Anhänger von Grundstück gestohlen; Soltau: Geld im Auto lockt Diebe an

Heidekreis (ots)

16.02 / Anhänger von Grundstück gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten am Montag, gegen 15.00 Uhr von einem Grundstück an der Heinrichstraße einen Anhänger der Marke Koch. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinwiese zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

16.02 / Geld im Auto lockt Diebe an

Soltau: Unbekannte schlugen in der Nacht zu Dienstag die Scheibe eines Ford Fiesta ein, der an der Rosenstraße in Soltau abgestellt war. Aus der Mittelkonsole entwendeten sie zehn Euro und aus dem Handschuhfach ein Portmonee. Der Gesamtschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

