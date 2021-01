Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Rostock (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 18.00 Uhr, ist es in Rostock zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei der eine Frau leicht verletzt wurde.

Eine 44-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Warnowufer" in Richtung Werftdreieck. Sie hielt verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage "Am Kabutzenhof" an. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen bemerkte der hinter ihr fahrende 67-jährige Autofahrer den Bremsvorgang zu spät. Er bremste seinen Pkw noch ab und beabsichtigte nach rechts auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei diesem Verkehrsunfall wurde eine 51-Jährige Beifahrerin leicht verletzt, die im Fahrzeug der 44-Jährigen saß. Sie wurde durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von insgesamt ca. 6.000 Euro.

Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige sowie Strafanzeige hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung auf. Alle Verkehrsunfallbeteiligten sind deutscher Nationalität.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell