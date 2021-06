Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Loßburg, Lkrs. FDS) Zu weit links beim Abbiegen

Loßburg/Dornhan (ots)

Auf der Kreisstraße im Heimbachtal zwischen Leinstetten und Sterneck hat sich an der Abzweigung nach Fürnsal am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Ein 59-jähriger Autofahrer ist mit seinem Golf zu weit links gewesen, als er nach rechts abbiegen wollte. Er prallte mit einem 34-jährigen Fiat-Fahrer zusammen, der aus Richtung Sterneck kam und nach Fürnsal abbiegen wollte. Bei dem Unfall entstand Blechschaden in Höhe von 7000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Der Fiat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell