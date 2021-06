Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar /Lkr. RW) - Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Sulz am Neckar /Lkr. RW (ots)

Montagabend (28.06.2021) hat sich in Sulz eine noch unbekannte Person unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zwischen 17:00 und 18:30 Uhr parkte ein 61-jähriger Mann seinen schwarzen Mercedes in der Sonnenstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Auto gegen den Kotflügel des Mercedes und beschädigte diesen. Anschließend verließ er die Örtlichkeit ohne den Unfall zu melden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Sulz unter 07454/9274-66 entgegen.

