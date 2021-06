Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Landkreis Konstanz) Verbotenes Kraftfahrzeugrennen (11.06.2021)

(Engen / Landkreis Konstanz) (ots)

Gegen 23.00 Uhr konnte eine Polizeistreife zwei hochmotorisierte Fahrzeuge auf der A 81, Autobahnkreuz Engen feststellen, die sich auf mehrere Kilometer in Fahrtrichtung Stuttgart ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen lieferten. Die 21- und 26-jährigen BMW-Fahrer konnten auf der Rastanlage angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Polizei beschlagnahmte vor Ort beide Fahrzeuge und erhob die erforderlichen Daten für die Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft. Zeugen, die eventuell durch das Fahrverhalten der beiden jungen Fahrzeugführer gefährdet wurden, sollten sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter Tel.: 07733/99600 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell