Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil ) Zeugen nach Unfallflucht gesucht (11.06.2021)

(Schramberg / Landkreis Rottweil ) (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung anlässlich des stattgefundenen Autokorsos sollte gg. 23.23 Uhr ein Rollerfahrer in Schramberg, Marktstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen der Kontrollabsicht wendete der Zweiradfahrer sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Rathausplatz. Beim diesem Fahrmanöver touchierte der Unfallverursacher eine 19-jährige Fußgängerin, wodurch diese leicht am Bein verletzt wurde. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Das Zweirad hatte im Frontbereich eine auffällige rote Verkleidung. Zeugen sollten sich mit dem Polizeirevier Schramberg unter Tel.: 07422/27010 in Verbindung setzen.

