POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Linienbus touchiert Opel

Dunningen (ots)

Beim Abbiegen in die Locherhofstraße hat ein Linienbus am Freitagmorgen gegen 8 Uhr einen Opel touchiert. Dabei wurde eine 18-Jährige im Bus leicht verletzt. Der 65 Jahre alte Fahrer des Busses kam von der Schramberger Straße und bog nach links in die Locherhofer Straße ein. Die 51-jährige Opel-Fahrerin kam dem Bus entgegen und musste anhalten, weil das große Fahrzeug schon teilweise auf ihrer Fahrbahnseite war. Obwohl die Frau zurückstieß, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, touchierte der Bus leicht das Auto. Aufgrund des starken Bremsmanövers danach wurde die junge Frau im Bus leicht verletzt. Weitere Kinder in dem Bus, die in die Eschachschule mussten und unverletzt blieben, verließen nach dem Unfall das Fahrzeug und begaben sich fußläufig zur unweit entfernten Schule. Den Gesamtschaden bei dem Unfall schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

