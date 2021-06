Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen-Wiechs, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in das Gebäude des Golfclubs (11.06.2021)

Steißlingen-Wiechs, Lkr. Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, kurz vor 00.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in das Gebäude des Golfclubs Wiechs einzubrechen. Hierzu versuchten die Einbrecher mit einer Eisenstange an einer Gebäudeseite gewaltsam durch die Mauer zu dringen. Ein im Gebäude befindlicher Mitarbeiter des Clubs wurde durch den Krach aufmerksam. Beim Einschalten der Außenbeleuchtung flüchteten die Täter sofort unerkannt. Die Polizei Steißlingen (07738 97014) ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

