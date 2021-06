Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fahrzeuglack eines geparkten Mercedes absichtlich zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (09.06.2021)

VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 08.20 Uhr und 14.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand absichtlich den Fahrzeuglack eines Mercedes zerkratzt, welcher im genannten Zeitraum in der Scheffelstraße, nahe der Goethestraße abgestellt war. Der Unbekannte machte sich dabei an der Beifahrertür des Autos zu schaffen und ritzte zwei lange Kratzer in die Tür. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell