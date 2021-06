Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall fordert eine verletzte Person und rund 9000 Euro Schaden (10.06.2021)

VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 9000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, welcher sich am Donnerstag, gegen 16.15 Uhr, auf der Kreuzung der Peterzeller Straße mit der Sebastian-Kneipp-Straße ereignet hat. Dort fuhr ein 53-Jähriger mit einem VW Golf von der untergeordneten Sebastian-Kneipp-Straße auf die Kreuzung und missachtete die Vorfahrt eines von rechts auf der bevorrechtigten Peterzeller Straße nahenden Fiat 500, dessen 51-jähriger Fahrer in Richtung Pfaffenweiler unterwegs war. Bei der folgenden Kollision der beiden Autos zog sich der Fiat-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Nach der Unfallaufnahme kümmerte sich ein Abschleppdienst um die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen.

